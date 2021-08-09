Объявлены российские цены новых беспроводных наушников Xiaomi с шумоподавлением

Mi True Wireless Earphones 2 Pro имеют три встроенных микрофона для работы системы активного шумоподавления. Наушники также поддерживают кодек LHDC, который передаёт больше нюансов и деталей, чем SBC и AAC.

Вместе с зарядным кейсом Mi True Wireless Earphones 2 Pro могут продержаться до 30 часов без подзарядки. Всего 10 минут зарядки могут обеспечить ещё 90 минут автономной работы. Ещё футляр наушников поддерживает беспроводную зарядку.

Mi True Wireless Earphones 2 Pro можно купить в России с сегодняшнего дня. Наушники доступны в чёрном цвете по цене 7490 рублей.