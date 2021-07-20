Объявлены российские цены уникальных наушников-вкладышей Huawei с шумоподавлением

В модели FreeBuds 4 установлена обновлённая на аппаратном и программном уровнях технология шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Она была создана специально для наушников с конструкцией открытого типа. Наушники могут автоматически определить форму ушной раковины и подобрать лучшие настройки для шупомодавления.

Huawei FreeBuds 4 получили 14,3-миллиметровые динамики. Компания утверждают, что они обеспечивают мощные басы.

Наушники могут подключиться одновременно к двум устройствам, например, к смартфону и планшету. FreeBuds 4 могут запомнить 10 недавно сопряжённых устройств, между ними можно быстро переключаться.

При выключенной системе шумоподавления наушники могут воспроизводить музыку в течение четырёх часов, с чехлом — в течение 22 часов. FreeBuds 4 можно зарядить на 2,5 часа работы за 15 минут.

Оформить на наушники предварительный заказ с депозитом можно будет уже с 20 июля в официальном интернет-магазине Huawei. Наушники стоят 12 990 рублей.