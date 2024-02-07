Очки VR Apple Vision Pro провалили тест на прочность

Гарнитура VR Apple Vision Pro стоит сейчас 3500 долларов. Однако, как ни странно, внешний (похоже, защитный) слой очков сделан их пластика, а стекло находится где-то под ним. Причём полная замена этого «многослойного стекла» обойдётся в 800 долларов.

Корпус очков выполнен из алюминия, но и он довольно легко царапается. Все кнопки у Apple Vision Pro металлические.