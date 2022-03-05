Одни из лучших китайских наушников в стиле AirPods отдают за 4500 рублей

Наушники оснащены четырьмя микрофона и шумоподавлением cVc 8.0. Как пишет производитель, окружающий шум снижается на 60%. Наушники могут предложить до 28 часов воспроизведения с зарядным кейсом. Кроме того, динамический драйвер с алмазным напылением увеличивает диапазон частот на 15% и даёт в два раза более глубокий бас.

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