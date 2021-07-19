Одни из лучших наушников Bose получат преемника

Планы Bose доказывает заявка в Федеральную комиссию по связи (FCC) о регистрации модели QuietComfort 45. Оригинальные QuietComfort 35 вышли в 2016 году, и с тех пор получили только одно незначительное обновление (добавили кнопку Google Assistant).

Релиз был настолько давно, что QuietComfort 35 по-прежнему поставляются с портом micro-USB, а не с USB-C. Вероятно, это станет первым изменением в новой модели.

Заявка в FCC также раскрыла внешний вид QuietComfort 45. Дизайн у наушников почти не изменился, и это может быть к лучшему.