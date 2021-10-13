OnePlus выпустила бюджетные наушники с активным шумоподавлением и 38-часовой автономностью

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OnePlus выпустила бюджетные наушники с активным шумоподавлением и 38-часовой автономностьюЦена действительно приятно удивляет
Помимо смартфона OnePlus 9RT компания представила сегодня беспроводные наушники Buds Z2. Они получили активное шумоподавление, поддержку Dolby Atmos и 38 часов работы без подзарядки вместе с чехлом. При этом стоимость наушников вышла невысокой.
Модель Buds Z2 оснащена 11-мм динамическими драйверами. Наушники также поддерживают Bluetooth 5.2. Активное шумоподавление (ANC) может подавлять внешние звуки на 40 дБ. В этом помогает система микрофонов на каждом наушнике.
Buds Z2 защищены от пыли и воды по стандарту IP55. Каждый наушник сам по себе рассчитан на 7 часов автономного использования с выключенным ANC и на 5 часов с включённым ANC. 10 минут зарядки обеспечивают ещё 5 часов музыки. Вместе с чехлом и с выключенным шумоподавлением OnePlus Buds Z2 могут проработать до 38 часов.
Наушники предлагаются в белом и чёрном цвете за 499 юаней (около 5,5 тысячи рублей).