OnePlus выпустила бюджетные наушники с активным шумоподавлением и 38-часовой автономностью

Модель Buds Z2 оснащена 11-мм динамическими драйверами. Наушники также поддерживают Bluetooth 5.2. Активное шумоподавление (ANC) может подавлять внешние звуки на 40 дБ. В этом помогает система микрофонов на каждом наушнике.

Buds Z2 защищены от пыли и воды по стандарту IP55. Каждый наушник сам по себе рассчитан на 7 часов автономного использования с выключенным ANC и на 5 часов с включённым ANC. 10 минут зарядки обеспечивают ещё 5 часов музыки. Вместе с чехлом и с выключенным шумоподавлением OnePlus Buds Z2 могут проработать до 38 часов.

Наушники предлагаются в белом и чёрном цвете за 499 юаней (около 5,5 тысячи рублей).