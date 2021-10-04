Oppo привезла в Россию недорогие наушники-аналог Apple AirPods Pro

В Enco Free2 установлен трёхъядерный чип ANC, который обрабатывает большой объём данных и обеспечивает шумоподавление. Наушники могут снизить фоновый шум до 42 дБ. Также у Enco Free2 есть технология настраиваемого усиления звука. Наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами и поддерживают аудиоформаты высокой чёткости.