Oppo привезла в Россию недорогие наушники-аналог Apple AirPods Pro

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Oppo привезла в Россию недорогие наушники-аналог Apple AirPods ProЗа 8000 рублей
Компания Oppo объявила о старте продаж в России новых беспроводных наушников Enco Free2. Они, как и Apple AirPods Pro, оснащены технологией активного шумоподавления, а также имеют похожий дизайн.
В Enco Free2 установлен трёхъядерный чип ANC, который обрабатывает большой объём данных и обеспечивает шумоподавление. Наушники могут снизить фоновый шум до 42 дБ. Также у Enco Free2 есть технология настраиваемого усиления звука. Наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами и поддерживают аудиоформаты высокой чёткости.
Oppo Enco Free2 представлены в белом цвете, имеют удлинённую «ножку» и внутриканальный формат. Вместе с зарядным чехлом наушники могут работать до 30 часов. Поддерживается быстрая зарядка.
Стоимость новинки составляет 7990 рублей.