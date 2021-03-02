Опубликованы результаты сравнительного теста 182 пар наушников

Эксперты оценивали качество звука в наушниках, качество его передачи, функциональность наушников, удобство их использования и прочность. Чтобы оценить качество звука, через наушники прослушивали по семь музыкальных наборов: классику, джаз, поп, рок, электронную музыку, а также речь и розовый шум. Специалисты не включили в рейтинг профессиональные (студийные) наушники.

Среди всех наушников: и беспроводных, и проводных, и полноразмерных, и вставных, и накладных, и с костной проводимостью, лидерами стали Apple AirPods Pro со средним баллом 4,566. За ними следуют Sony WH-1000XM3 и Bose SoundSport (iOS). Весь рейтинг можно изучить по этой ссылке.