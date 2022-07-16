Ошибки в приложении сломали работу беспроводных наушников Samsung

Из-за сбоя смартфон сообщает, что менеджер Galaxy Buds остановился или не отвечает. Эта проблема касается наушников Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds 2 или Galaxy Buds Live. Авторы 9to5google наблюдали эту проблему в смартфоне Galaxy Z Fold 3, спаренном с Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2.

Пострадавшие пользователи говорят, что удаление приложения и его повторная установка, похоже, могут помочь. В службе поддержки Samsung сообщают, что это правильный образ действий. Можно также выдать разрешения для ближайших устройств (Nearby Devices).