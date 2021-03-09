Основатель OnePlus показал новые прозрачные беспроводные наушники

В компании Nothing пояснили, что готовый продукт не будет выглядеть точно так же, как концептуальный. Но в нём будут использоваться такие же конструктивные принципы.

Concept 1 воплощает в себе три элемента, которые определяют его философию дизайна: невесомость, лёгкость и вневременность.

В Nothing рассказали изданию The Verge, что в настоящих наушниках будут использоваться такие прозрачные материалы. Кроме того, они будут лишены бессмысленного брендинга.

В целом, Concept 1 отражает философию компании, а не отдельный продукт.