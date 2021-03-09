Фото, видео и аудио
Сегодня в 17:17
Основатель OnePlus показал новые прозрачные беспроводные наушники
Это концепт, но идея будет воплощена в реальном продукте
Недавно основатель OnePlus Карл Пей (Carl Pei) объявил о создании новой компании — Nothing. Теперь она представила прозрачные беспроводные наушники Concept 1. Дебют устройства, похожего на концептуальное, намечен на лето.
В компании Nothing пояснили, что готовый продукт не будет выглядеть точно так же, как концептуальный. Но в нём будут использоваться такие же конструктивные принципы.
Concept 1 воплощает в себе три элемента, которые определяют его философию дизайна: невесомость, лёгкость и вневременность.
В Nothing рассказали изданию The Verge, что в настоящих наушниках будут использоваться такие прозрачные материалы. Кроме того, они будут лишены бессмысленного брендинга.
В целом, Concept 1 отражает философию компании, а не отдельный продукт.