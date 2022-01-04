От базовых до профессиональных: JBL представил новые наушники на все случаи жизни

От базовых до профессиональных: JBL представил новые наушники на все случаи жизниИ внутриканальные, и полноразмерные
TWS-коллекцию JBL пополнили две линейки наушников. Это улучшенные модели JBL Live Pro 2 и JBL Live Free 2, а также полностью новые JBL Reflect Aero. У всех наушников есть адаптивное шумоподавление True Adaptive NC и режимы прозрачности Smart Ambient. Устройства имеют по шесть микрофонов. Модель JBL Live Pro 2 может работать до 10 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 30 часов. Эти наушники стали более устойчивыми к влаге с защитой по стандарту IPX5.
Модель JBL Live Free 2, в свою очередь, получила новые 10-мм динамики и увеличенное время работы — до 7 часов от одного заряда. Новые JBL Reflect Aero подходят для любителей активного образа жизни. У них специальная конструкция амбушюр с упорами POWERFINS, кроме того, они защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. Одного заряда хватит до восьми часов + 16 часов с кейсом.
Что касается игровых моделей, то есть новая беспроводная модель JBL Quantum. У неё есть USB-микрофон, который поддерживает запись голоса в высоком разрешении 24 бит 96 кГц, поэтому наушники подходят для стримов. Есть и внутриканальная модель — JBL Quantum TWS.
Среди полноразмерных гарнитур появилась флагманская беспроводная Quantum 910 с поддержкой аудио в высоком разрешении. Она также поддерживает проприетарную технологию пространственного звучания QuantumSPHERE 360™ впервые в беспроводном формате. От одного заряда наушники проработают до 24 часов.
Большинство наушников поступят в продажу в 2022—2023 гг.