Перед сеансами новых «Мстителей» начали показывать фотографии должников

А ещё рассказывается, что с ними будет, если они не выплатят долги. Ролик стали демонстрировать в кинотеатрах по решению районного суда. Такие меры по взысканию долгов практикуются в Китае уже около года: перед сеансами фильмов кинотеатры показывают вместо рекламы фотографии и имена должников. Теперь же обычную программу разбавили демонстрацией основных последствий для неплательщиков. Видимо потому, что «Мстители: Финал» собирает большие залы.

Видео включают перед каждым сеансом фильма. Китайские власти утверждают, что данная мера, действительно, эффективна. За последний год около 80 должников расплатились после того, как увидели свои имена в кинотеатре (и не в титрах).