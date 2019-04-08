Первый по-настоящему жестокий фильм по комиксам: новый трейлер «Хеллбоя»

«Хеллбой» — это киноадаптация комиксов о Хеллбое «Дикая охота» и «Буря и ярость». В этих историях Хеллбой сражается с Кровавой королевой, из-за чего вызывает вызывает Апокалипсис.
Трейлер показывает достаточно жестокие сцены из фильма. Становится ясно, что там будет много крови, разорванных частей тела и другого треша.
Роль главного героя исполняет Дэвид Харбор (David Harbour), снимавшийся в фильме «Отряд самоубийц» и сериале «Очень странные дела». Кровавую королеву сыграет Милла Йовович (Milla Jovovich).