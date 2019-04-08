Первый по-настоящему жестокий фильм по комиксам: новый трейлер «Хеллбоя»

«Хеллбой» — это киноадаптация комиксов о Хеллбое «Дикая охота» и «Буря и ярость». В этих историях Хеллбой сражается с Кровавой королевой, из-за чего вызывает вызывает Апокалипсис.

Трейлер показывает достаточно жестокие сцены из фильма. Становится ясно, что там будет много крови, разорванных частей тела и другого треша.