Ferra

Первый по-настоящему жестокий фильм по комиксам: новый трейлер «Хеллбоя»

Там будут снимать кожу, разрывать тело на части, а Кровавая королева восстанет из мёртвых
В сети появился новый трейлер фильма «Хеллбой», который выйдет в российский прокат 11 апреля. Из видео становится понятно, почему фильму дали рейтинг R, и лицам до 17 лет его нельзя смотреть без взрослых.

«Хеллбой» — это киноадаптация комиксов о Хеллбое «Дикая охота» и «Буря и ярость». В этих историях Хеллбой сражается с Кровавой королевой, из-за чего вызывает вызывает Апокалипсис.

Трейлер показывает достаточно жестокие сцены из фильма. Становится ясно, что там будет много крови, разорванных частей тела и другого треша.

Роль главного героя исполняет Дэвид Харбор (David Harbour), снимавшийся в фильме «Отряд самоубийц» и сериале «Очень странные дела». Кровавую королеву сыграет Милла Йовович (Milla Jovovich).

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...