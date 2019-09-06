Plantronics выпустила сверхкомпактные и полноразмерные беспроводные наушники для спорта

Компания утверждает, что все новинки — необычайно лёгкие. Каждую можно кастомизировать под себя функцией «My Tap» в приложении BackBeat.
Представлены следующие модели:
- BackBeat PRO 5100 — самые маленькие из серии, да и вообще среди продуктов компании. Имеют четыре шумоподавляющих микрофона и технологию WindSmart, благодаря которым внешние звуки становятся не слышны. Каждый наушник-вкладыш может работать до шести с половиной часов. Зарядный чехол даёт дополнительных 13 часов автономности. Стоят 180 евро.
- BackBeat FIT 3200 — тоже небольшие беспроводные наушники-вкладыши с лучшей звукоизоляцией. Отлично подходят для фитнеса, защищены от пота и воды на уровне IP57. Имеют заушные петли и три размера насадок. Есть режим «Awareness», который позволяет слышать всё, что происходит вокруг. Автономность составляет до восьми часов, зарядный чехол обеспечивает дополнительных 16 часов. Стоят 150 евро.
- BackBeat FIT 3150 — лучше всего подойдут для пробежки в городе. Вместе с чехлом могут работать до 24 часов. Стоят тоже 150 евро.
- BackBeat FIT 6100 — накладные, или Over-the-head, наушники. Имеют регулируемое спортивное оголовье, обладают уровнем защиты от воды IPX5, а также защитой от пота. Оснащены 40-миллиметровыми динамиками, шумоизолирующими чашками с режимом «Awareness» и четырьмя микрофонами. Батарея может работать до 24 часов без подзарядки. Стоят 170 евро.