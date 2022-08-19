Почему нельзя публиковать слишком много фотографий детей в интернете. Эксперты объяснили

По словам профессора, когда кто-то публикует фото в интернете, его могут увидеть и изучить бесчисленное количество людей. Помимо вопросов о согласии и конфиденциальности, это также поднимает вопрос безопасности детей. Они могут стать уязвимыми для тех, кто выискивает несовершеннолетних онлайн с плохим намерениями.

«Если бы вы увидели, как какой-то случайный парень заглядывает в окно вашего ребёнка, какова была бы ваша реакция? Подумайте об этой ситуации в интернете. Единственная разница заключается в физическом и виртуальном пространстве», — отметил учёный.

Профессор порекомендовал никогда не публиковать ничего слишком личного. Фотографии таких событий, как вечеринка по случаю дня рождения, могут быть опубликованы постфактум, и родители ни в коем случае не должны упоминать конкретные даты, время или места.