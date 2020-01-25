Подделки наушников AirPods оказались опасны для здоровья

Apple AirPods — безусловный лидер на рынке беспроводных наушников. Стоят они однако довольно дорого: в России их минимальная официальная цена составляет 13 490 рублей. Популярность наушников заставляет китайских производителей выпускать подделки по более низкой стоимости.

Эксперты из 60 Millions de Consommateurs решили проверить эти поддельные наушники, которые, как сообщается, активно рекламируются различными инфлюенсерами и блогерами.

В тестировании участвовали четыре различные пары наушников. Одни из этих четырёх AirPods и вовсе не работали. Остальные три продемонстрировали плохое качество звука. А одна пара оказалась опасной для слуха из-за превышающей стандарты громкости.