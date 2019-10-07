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Подтверждён выход новых AirPods с шумоподавлением

Это уже третье поколение наушников
На сайте крупнейшего интернет-магазина Amazon появился силиконовый чехол для зарядного футляра от AirPods 3. Это значит, что Apple готова выпустить новое поколение наушников. Ожидается, что они получат функцию шумоподавления.

Стоит чехол всего $10. В описании к нему указано, что он отлично подходит к кейсу от AirPods третьего поколения.

В сети уже давно начали появляться изображения новых наушников. Сначала в бета-версии iOS 13.2 нашли иконку AirPods 3, а потом дизайнер отрисовал по ней рендер.

Майкл Риплхубер

Согласно слухам, новые наушники Apple получат сменные силиконовые амбушюры, то есть станут «вкладышами», и активную функцию шумоподавления.

Презентовать их компания должна уже в конце октября.

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