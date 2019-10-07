Подтверждён выход новых AirPods с шумоподавлением

Стоит чехол всего $10. В описании к нему указано, что он отлично подходит к кейсу от AirPods третьего поколения.

В сети уже давно начали появляться изображения новых наушников. Сначала в бета-версии iOS 13.2 нашли иконку AirPods 3, а потом дизайнер отрисовал по ней рендер.