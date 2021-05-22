Показана внешность нового плеера Apple iPod touch

У Apple iPod touch 2019 года был 4-дюймовый дисплей, процессор A10 Fusion, камера на 1,2 Мп для FaceTime и одиночная 8-МП камера сзади.

Согласно информации инсайдера Стива Моузера (Steve Moser), следующий Apple iPod touch будет представлен осенью 2021 года, чтобы отметить 20-летие iPod. Моузер также опубликовал рендеры устройства.