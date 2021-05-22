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Сегодня в 14:51
Показана внешность нового плеера Apple iPod touch
Но это неофициальные рендеры
Самая последняя версия Apple iPod touch вышла в мае 2019 года. Теперь источники утверждают, что у линейки будет продолжение. Они даже предоставили рендеры предполагаемого iPod touch 2021 года.
У Apple iPod touch 2019 года был 4-дюймовый дисплей, процессор A10 Fusion, камера на 1,2 Мп для FaceTime и одиночная 8-МП камера сзади.
Согласно информации инсайдера Стива Моузера (Steve Moser), следующий Apple iPod touch будет представлен осенью 2021 года, чтобы отметить 20-летие iPod. Моузер также опубликовал рендеры устройства.
Как и iPhone 12, новый iPod получил плоский дизайн с незакруглёнными углами. Также нет никаких признаков того, что новинка имеет сканер отпечатков пальцев Touch ID.
Поскольку это неофициальные рендеры, стоит отнестись к ним с долей скепсиса.