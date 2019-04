Показаны фото новой приставки от Microsoft без дисковода

Модель будет работать исключительно по сети. Игры можно будет купить в Microsoft Store или передать через интернет-соединение. Консоль имеет жёсткий диск объёмом 1 ТБ, так что хватить места должно. Источник сообщает, что Xbox One S All Digital будет продаваться с предустановленными играми Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves. Контроллер для новой приставки аналогичен внешним видом обычному Xbox One S.

Официально консоль может быть представлена уже 16 апреля. Предполагается, что продажи в Европе начнутся 7 мая. Стоимость Xbox One S All Digital будет равна примерно $300.