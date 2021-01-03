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Показаны фото, сделанные на новейший флагманский смартфон Xiaomi

Mi 11
Авторы Sparrows News опубликовали фото, сделанные на камеру новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Она состоит из основного датчика на 108 Мп, ультраширокоугольного модуля на 13 Мп и телефото на 5 Мп.

Авторы сайта поделились фотографиями на ультраширокоуголку, макрокамеру и обычную. Некоторые из них были присланы самой Xiaomi, а некоторые пользователями.

Фотографий множество, поэтому мы выбрали только самые показательные из них. Ниже можно посмотреть на снимки, сделанные с помощью 5-Мп телефото модуля.

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Фото: Lukalio Luka

А это примеры фото на ультраширокоуголку, присланные самой Xiaomi:

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Фото: Xiaomi

Это просто примеры снимков от пользователя:

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Фото: Pan Jiutang

И ещё несколько фотографий, сделанных на камеру Xiaomi Mi 11 вечером или ночью.

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Фото: Gritted