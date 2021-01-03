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Показаны фото, сделанные на новейший флагманский смартфон Xiaomi
Mi 11
Авторы Sparrows News опубликовали фото, сделанные на камеру новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Она состоит из основного датчика на 108 Мп, ультраширокоугольного модуля на 13 Мп и телефото на 5 Мп.
Авторы сайта поделились фотографиями на ультраширокоуголку, макрокамеру и обычную. Некоторые из них были присланы самой Xiaomi, а некоторые пользователями.
Фотографий множество, поэтому мы выбрали только самые показательные из них. Ниже можно посмотреть на снимки, сделанные с помощью 5-Мп телефото модуля.
А это примеры фото на ультраширокоуголку, присланные самой Xiaomi:
Это просто примеры снимков от пользователя:
И ещё несколько фотографий, сделанных на камеру Xiaomi Mi 11 вечером или ночью.