Показаны фото, сделанные на новейший флагманский смартфон Xiaomi

Авторы сайта поделились фотографиями на ультраширокоуголку, макрокамеру и обычную. Некоторые из них были присланы самой Xiaomi, а некоторые пользователями.

Фотографий множество, поэтому мы выбрали только самые показательные из них. Ниже можно посмотреть на снимки, сделанные с помощью 5-Мп телефото модуля.