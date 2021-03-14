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Показаны фото, сделанные на новый смартфон OnePlus
Их представят 23 марта
OnePlus вовсю готовится к презентации новых флагманских смартфонов OnePlus 9, которая назначена на 23 марта. Теперь компания показала фотографии, сделанные на камеру новинки.
Множество фотографий опубликовано на официальной странице OnePlus в Facebook. Мы покажем здесь некоторые:
OnePlus делает упор на том, что в новых флагманских смартфонах используется камера совместной разработки с Hasselblad, шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов. Известно также, что основная камера OnePlus 9 состоит из датчиков изображения Sony IMX789 и Sony IMX766.
Помимо этого, основатель OnePlus на днях заявил, что компания не станет отправлять смартфоны серии OnePlus 9 специалистам DxOMark для тестирования.
Стоит отметить, что презентация OnePlus может состояться в один день с мероприятием Apple.