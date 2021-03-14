Показаны фото, сделанные на новый смартфон OnePlus

OnePlus делает упор на том, что в новых флагманских смартфонах используется камера совместной разработки с Hasselblad, шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов. Известно также, что основная камера OnePlus 9 состоит из датчиков изображения Sony IMX789 и Sony IMX766.

Помимо этого, основатель OnePlus на днях заявил, что компания не станет отправлять смартфоны серии OnePlus 9 специалистам DxOMark для тестирования.

Стоит отметить, что презентация OnePlus может состояться в один день с мероприятием Apple.