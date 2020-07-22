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Показаны лучшие снимки, сделанные на iPhone
Необязательно иметь последнюю модель, чтобы сделать хороший снимок
Организаторы независимой премии iPhone Photography Award назвали победителей этого года. Они показали лучшие снимки, сделанные на iPhone.
Первое место занял петербуржец Артём Барышев. В начале года он был в Индии и сделал там снимок на iPhone 6 из окна поезда:
Артём Барышев
Гран-при получила британка Димпи Бхалотия за фотографию «Летающие мальчики».
Димпи Бхалотия
В «карусели» ещё несколько интересных снимков:
Стоит отметить, что единственное условие для участия в конкурсе — снимать фото на устройство под управлением iOS или iPadOS. Обрабатывать снимки можно только в мобильных приложениях. Модель iPhone при этом не важна. То есть владельцы iPhone 11 Pro Max и владельцы iPhone 4 находятся в равных условиях. На последний смартфон, кстати, была заснята фотография-победитель в номинации «Люди».
Omar Lucas