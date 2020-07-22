Показаны лучшие снимки, сделанные на iPhone

Стоит отметить, что единственное условие для участия в конкурсе — снимать фото на устройство под управлением iOS или iPadOS. Обрабатывать снимки можно только в мобильных приложениях. Модель iPhone при этом не важна. То есть владельцы iPhone 11 Pro Max и владельцы iPhone 4 находятся в равных условиях. На последний смартфон, кстати, была заснята фотография-победитель в номинации «Люди».