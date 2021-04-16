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Сегодня в 14:49
Показаны «живые» фото грядущих наушников Apple AirPods 3
Их представят 20 апреля
Источник опубликовал «живые» фото грядущих беспроводных наушников Apple AirPods 3 и рассказал, что они готовы к выпуску. Это происходит перед скорой презентацией Apple.
Недавно Apple объявила, что проведёт мероприятие 20 апреля. Судя по всему, на нём компания представит третье поколение Apple AirPods.
Новые наушники выглядят как помесь обычных AirPods и Pro-версии. У AirPods 3 не будет силиконовых вкладышей и, скорее всего, функции активного шумоподавления.
Любопытно, что мошенники уже начали продавать поддельные AirPods 3. И они были похожи на представленные ниже наушники:
UNCLEPAN
Что касается презентации Apple 20 апреля, то на ней, как ожидается, представят новые планшеты iPad Pro и iPad mini.