Показаны «живые» фото грядущих наушников Apple AirPods 3

Недавно Apple объявила, что проведёт мероприятие 20 апреля. Судя по всему, на нём компания представит третье поколение Apple AirPods.

Новые наушники выглядят как помесь обычных AirPods и Pro-версии. У AirPods 3 не будет силиконовых вкладышей и, скорее всего, функции активного шумоподавления.

Любопытно, что мошенники уже начали продавать поддельные AirPods 3. И они были похожи на представленные ниже наушники: