Покупатели начали переходить с AirPods на более дешёвые беспроводные наушники

В 2019 году почти половина продаж беспроводных наушников приходилась на AirPods. В этом году лидерство Apple было подорвано китайскими конкурентами. В итоге доля компании из Купертино сократилась до 35%. На втором месте сейчас располагается Xiaomi с 10-процентной долей, а на третьем — Samsung с 6-процентной долей.

Специалисты считают, что китайские бренды действительно предлагают схожие по качеству с AirPods наушники по более низкой цене. Также ожидается усиление конкуренции между Apple и Samsung во втором полугодии из-за выхода Buds Live, которые получили хорошие отзывы.