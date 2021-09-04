Пользователи Apple Watch пожаловались на ожоги и волдыри на коже

В одном из случаев Apple проверила часы и заявила, что они не могли бы нагреться до той температуры, которая вызвала бы ожог. Тем не менее компания выплатила пользователю компенсацию. Сама Apple на сайте указывает, что некоторые ремешки от часов могут вызвать реакцию у небольшого числа людей. Это могут быть пользователи с аллергией.