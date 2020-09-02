Популярный видеосервис Netflix получит российскую версию

Netflix подписал соглашение о партнёрстве с Национальной медиа группой (НМГ). В результате договора, у сервиса к концу года появится полностью русский интерфейс. Также многие иностранные сериалы обзаведутся русскими субтитрами и/или озвучкой. Ещё на Netflix можно будет посмотреть около 100 отечественных фильмов, пишет издание «Ведомости».

Сейчас Netflix доступен более чем на 30 языках. Он считается крупнейшей потоковой видеоплатформой в мире. Работает по модели подписки. В настоящее время Netflix насчитывает почти 200 млн платных подписчиков. В России пять лет назад была запущена англоязычная версия сервиса.