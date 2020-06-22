Появились первые сведения о третьем поколении беспроводных наушников Apple

По словам Куо, Apple намерена выпустить AirPods 3 в форм-факторе, как у AirPods Pro, в первой половине 2021 года.

Напомним, AirPods Pro компания представила в ноябре 2019 года. Такие наушники в народе называют «затычками». Модель Apple поддерживает активное шумоподавление, имеет улучшенное качество звука, а также защиту от воды и пота. Актуальная линейка AirPods включает в себя второе поколение простых AirPods с проводным зарядным чехлом, с беспроводным зарядным чехлом, а также Pro-версию.

Куо также подтвердил, что iPhone 12 не будут поставляться с наушниками EarPods в коробке.