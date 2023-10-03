Правда ли, что новые Apple AirPods Pro 2 лучше наушников Sony и остальных конкурентов

Правда ли, что новые Apple AirPods Pro 2 лучше наушников Sony и остальных конкурентовВот какие у них плюсы и минусы
На YouTube-канале Rozetked протестировали новые AirPods Pro 2 и сравнили их с конкурентами того же уровня.
Комплектация у новых AirPods Pro 2 с Type-C стандартная. Это амбушюры, плетёный кабель. Из нововведений наушников выделяются адаптивный режим, распознавание разговоров, адаптивная громкость.
Обновления из наушников получили только AirPods Pro 2 с Lightning или Type-C. Для этого нужно установить все обновления сначала на смартфон или другое устройство Apple, а затем при подключении автоматически обновятся и наушники.
Адаптивный режим стал четвёртым режимом у AirPods Pro 2. Это что-то среднее между шумодавом и режимом прозрачности. Но работает этот новый режим всё равно не очень: время от времени на улице проскальзывают посторонние шумы вроде гула автомобилей.
Ещё одна фишка - индивидуальная громкость. Наушники анализируют, что происходит вокруг человека, и подстраивают громкость под него. И эта функция тоже работает в реальности плохо. Лучше и её, и адаптивный режим сразу же отключить.
Благодаря функции «Распознавание голоса» громкость в наушниках во время разговора с кем-то у вас будет снижаться до минимума. При этом будет также активироваться режим прозрачности. В большинстве случаев это всё работает так, как надо, если сравнивать с той же функцией у Sony WF-1000XM5.
Также Apple сделала защиту у наушников и кейса AirPods Pro 2 по стандарту IP54. Другими словами, добавилась к защите от брызг и пота ещё и защита от пыли.
Последнее обновление - это поддержка Lossless-форматов аудио. Однако работать будут они исключительно со шлемом Apple Vision Pro, который выйдет в 2024 году.
Вывод
AirPods Pro 2 (Type-C) - это лучшие наушники из серии Apple. Их точно можно смело брать сейчас. Если у вас уже есть AirPods Pro 2 с Lightning, то обновляться смысла нет, поскольку разницы вы не почувствуете. При этом всё-таки Sony WF-1000XM5 звучат в несколько раз лучше, чем AirPods Pro 2 любой версии.