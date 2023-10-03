Правда ли, что новые Apple AirPods Pro 2 лучше наушников Sony и остальных конкурентов

Комплектация у новых AirPods Pro 2 с Type-C стандартная. Это амбушюры, плетёный кабель. Из нововведений наушников выделяются адаптивный режим, распознавание разговоров, адаптивная громкость.

Обновления из наушников получили только AirPods Pro 2 с Lightning или Type-C. Для этого нужно установить все обновления сначала на смартфон или другое устройство Apple, а затем при подключении автоматически обновятся и наушники.

Адаптивный режим стал четвёртым режимом у AirPods Pro 2. Это что-то среднее между шумодавом и режимом прозрачности. Но работает этот новый режим всё равно не очень: время от времени на улице проскальзывают посторонние шумы вроде гула автомобилей.

Ещё одна фишка - индивидуальная громкость. Наушники анализируют, что происходит вокруг человека, и подстраивают громкость под него. И эта функция тоже работает в реальности плохо. Лучше и её, и адаптивный режим сразу же отключить.