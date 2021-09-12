Предсказаны дата анонса и цена новых наушников Apple AirPods

Наушники выйдут под именем AirPods 3. Это будет новая версия Apple AirPods, которые в последний раз обновлялись в марте 2019 года.

По словам Куо, Apple продолжит продавать второе поколение AirPods даже после начала поставок нового. Скорее всего, AirPods 3 будут стоить больше, чем текущая модель, то есть больше $159. Либо Apple снизит стоимость AirPods 2 после релиза AirPods 3.

По слухам, новые наушники переймут дизайн AirPods Pro, однако не будут иметь функции активного шумоподавления. Она останется эксклюзивной для AirPods Pro и AirPods Max.