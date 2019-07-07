Представлен первый кассетный плеер с Bluetooth

Авторы проекта компания NINM Lab решили назвать своё детище IT'S OK. Через плеер можно слушать кассеты с магнитной лентой. Всем, кто поддержит проект на Kickstarter, NINM Lab пришлёт чистую кассету. Хватить её должно на 60 минут записи.

Работает плеер на простых батарейках AA. К нему можно подключить наушники через обычный разъём 3,5 мм, а также беспроводные. Вот для чего нужен Bluetooth.

Стоит такая прелесть $75 (примерно 4,7 тысячи рублей). Доступен плеер в трёх цветах: розовом, белом и тёмно-синем. На момент публикации заметки авторы уже собрали нужную сумму.