Представлена камера для съёмки в темноте

Сообщается, что корпус устройства имеет наружные элементы из титана. Формат датчика изображения камеры — APS-C, а разрешение — 26,1 Мп. Обработкой фото занимается процессор X-Processor 4. Система автофокусировки камеры работает при освещёности до -6 EV. Значения светочувствительности лежат в диапазоне ISO 80-51200.

Диагональ поворотного экрана устройства равна 3,5 дюйма. Камера поддерживает HDR-режим. Также в Fujifilm X-Pro3 есть предустановленные режимы для имитации различных стилей: Velvia, Eterna, Monochrome, негатив и однотонный свет.

Стоит новинка $1800 за версию в чёрном цвете. Продажи должны начаться в конце осени.