Представлена камера видеонаблюдения, способная видеть номера машин на расстоянии в километр

У камеры есть автофокус. Он фокусируется на объекте всего за 0,3 секунды. Также SX800 оснащена встроенной стабилизацией изображения и имеет функцию обработки кадров, которая повышает видимость во время тумана или жары. ISO, то есть светочувствительность, камеры можно выкрутить на 819200, что позволит совершать качественную ночную съёмку.

Продажи новинки начнутся 26 июля 2019 года. Стоимость её пока неизвестна.