Представлена самая дешёвая среднеформатная камера

Цены на новинку стартуют с $3999, однако это всё ещё мало по сравнению с другими среднеформатными камерами на рынке. Новая модель дешевле своего предшественника — GFX50S за $5499.

GFX50S II оснащена 51,4-мегапиксельным сенсором размерами 43,8 x 32,9 мм, который примерно в 1,7 раза больше полнокадрового, например в Sony A7R IV, Canon EOS R5 или Panasonic S1R по аналогичной цене. Также камера имеет эффективный стабилизатор изображения, быстрый автофокус и небольшую массу.

GFX50S II поддерживает автофокусировку с распознаванием лиц и глаз. Запись видео на камере ограничена разрешением 1080p.

В целом, новинка во многом похожа на модель GFX100S. Корпус камеры сделан из высокопрочного магниевого сплава. Устройство защищено от погодных воздействий и гарантированно сохраняет работоспособность при температурах до –10 градусов по Цельсию. На одном заряде аккумулятора можно сделать 440 снимков.