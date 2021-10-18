Представлено третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods

AirPods 3 получили лучшую автономность. Теперь они работают до 6 часов на одном заряде. Вместе с зарядным кейсом время прослушивания музыки увеличивается до 30 часов. 5 минут зарядки должно хватить на час работы.

Наушники имеют защиты от воды и пота. Их дизайн отличается от дизайна устройств предыдущего поколения. «Ножка» стала короче. Изменился и сам корпус.