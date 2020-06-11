Представлены частично сделанные из конопли наушники

Это полноразмерные наушники, а коноплю в них содержат чашки. Данное растение используется тут не просто так. В соединении с клёном материал позволяет добиться лучшего качества звучания. Наушники сделаны вручную командой в Бруклине, потому коллекция и лимитированная. Оголовье у наушников выполнено из кожи, а амбушюры сделаны из поролона.

Что касается технических характеристик, то диапазон частот тут равен от 12 Гц до 28 кГц, а импеданс — 38 Ом.

Наушники уже доступны для предварительного заказа по цене $420 (около 30 тысяч рублей по текущему курсу).