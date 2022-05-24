Представлены недорогие беспроводные наушники Redmi с 36 часами автономной работы

Управление наушниками осуществляется с помощью касаний. Обе модели защищены от воды и пыли по стандарту IP54. Redmi Buds 4 и 4 Pro также оснащены 10-мм динамическими драйверами и предлагают шумоподавление на 35 дБ с интеллектуальной регулировкой. Вариант Pro отличается лучшим качеством звука и повышенным шумоподавлением. Утверждается, что наушники устойчивы к шуму ветра.

Обе модели поддерживают подключение по Bluetooth 5.2. Сообщается, что Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro обеспечивают 30 и 36 часов автономной работы с чехлом для зарядки.

Цена Redmi Buds 4 составляет 199 юаней (около 1600 рублей), а Buds 4 Pro — 369 юаней.