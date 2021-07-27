Представлены недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением и прозрачным кейсом

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Сегодня в 17:07
Представлены недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением и прозрачным кейсомОт Nothing
Компания Nothing, созданная основателем OnePlus Карлом Пэем (Carl Pei), официально представила беспроводные наушники Ear (1). Они получили любопытный дизайн, активное шумоподавление и привлекательную цену.
В наушниках используется прозрачный пластик, благодаря чему они выглядят необычно. Они оборудованы 11,6 мм драйверами.
Наушники могут работать до 34 часов с зарядным кейсом, который тоже кстати получит прозрачный дизайн. Сами по себе Ear (1) продержатся 5,7 часа с выключенным шумоподавлением. Наушники используют три микрофона каждый.
Устройство поддерживает управление прикосновениями и жестами. Ear (1) совместимы с Bluetooth 5.2, имеют защиту от пота и брызгов по стандарту IPX4.
Стоимость Nothing Ear (1) составила $99.