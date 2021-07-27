Представлены недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением и прозрачным кейсом

В наушниках используется прозрачный пластик, благодаря чему они выглядят необычно. Они оборудованы 11,6 мм драйверами.

Наушники могут работать до 34 часов с зарядным кейсом, который тоже кстати получит прозрачный дизайн. Сами по себе Ear (1) продержатся 5,7 часа с выключенным шумоподавлением. Наушники используют три микрофона каждый.

Устройство поддерживает управление прикосновениями и жестами. Ear (1) совместимы с Bluetooth 5.2, имеют защиту от пота и брызгов по стандарту IPX4.

Стоимость Nothing Ear (1) составила $99.