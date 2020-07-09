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Продажи цифровых камер продолжают катастрофически снижаться
В мае они составили лишь 27,4% от уровня годичной давности
Японская ассоциация производителей камер CIPA, в которой состоят Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sony и другие, поделилась статистикой рынка цифровых камер. Их продажи продолжают катастрофически снижаться.
Статистика включает данные о продажах за май. За последний год поставки цифровых камер сократились с 1 349 282 штук до 369 730 штук. То есть в мае 2020 они составили 27,4% от уровня мая 2019. Это ещё меньше, чем в апреле 2020. Тогда продажи составляли 36,3% от уровня годичной давности. В целом, в мае зафиксировали худший показатель с начала года.
Что касается отдельно камер со сменными объективами, то в мае 2020 их было продано 214 523 штук — 28,5% от уровня прошлого года. Для камер с несменными объективами показатели равны 155 207 штукам и 26,1% соответственно.
CIPA