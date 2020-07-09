Продажи цифровых камер продолжают катастрофически снижаться

Статистика включает данные о продажах за май. За последний год поставки цифровых камер сократились с 1 349 282 штук до 369 730 штук. То есть в мае 2020 они составили 27,4% от уровня мая 2019. Это ещё меньше, чем в апреле 2020. Тогда продажи составляли 36,3% от уровня годичной давности. В целом, в мае зафиксировали худший показатель с начала года.

Что касается отдельно камер со сменными объективами, то в мае 2020 их было продано 214 523 штук — 28,5% от уровня прошлого года. Для камер с несменными объективами показатели равны 155 207 штукам и 26,1% соответственно.