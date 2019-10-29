Продажи подделок AirPods Pro уже начались

В некоторых китайских магазинах появилась модель под названием Vpods Pro. Внешне она не полностью копирует AirPods Pro, но издалека вполне может напомнить наушники Apple. Стоит «обманка» всего $40, а вот новые AirPods — $250 (а в России и того дороже — 20 990 рублей).

Инсайдеры сообщают, что в Китае уже началось производство полных копий наушников от Apple. Скоро они поступят в продажу. Вероятно, некоторые из них смогут скопировать не только внешний вид, но и функциональность новинки.