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Продажи подделок AirPods Pro уже начались
А ведь представили их только вчера
Вчера Apple анонсировала новую версию беспроводных наушников AirPods. Они получили функцию активного шумоподавления и поменяли свою форму. В России продажи новинки должны начаться в ноябре. Но в Китае уже продают подделки.
В некоторых китайских магазинах появилась модель под названием Vpods Pro. Внешне она не полностью копирует AirPods Pro, но издалека вполне может напомнить наушники Apple. Стоит «обманка» всего $40, а вот новые AirPods — $250 (а в России и того дороже — 20 990 рублей).
Инсайдеры сообщают, что в Китае уже началось производство полных копий наушников от Apple. Скоро они поступят в продажу. Вероятно, некоторые из них смогут скопировать не только внешний вид, но и функциональность новинки.
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