Продажи зеркальных и беззеркальных камер падают рекордными темпами

Такие данные опубликовала Японская ассоциация производителей камер CIPA. В неё входят крупнейшие производители — Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony и др. Данные были собраны за март 2020.

Сообщается, что продажи цифровых камер всех категорий упали до 597 513 штук с 1 251 002 штук — именно столько насчитывалось годом назад. В деньгах показатель сократился примерно на 52%.

Если приводить данные по зеркальным и беззеркальным камерам отдельно, то первых продали 121 283 штуки, а вторых — 155 073. В процентном соотношении это лишь 33,7% и 53,8% от показателей марта 2019 соответственно.