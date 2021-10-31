Производитель недорогих беспроводных наушников обвинил конкурента в нападениях

Пэй рассказал, что открытие компании Nothing было довольно трудной задачей. Он привлёк $74 млн инвестиций, чтобы выпустить первый продукт, которым стали наушники. Пэй отметил, что гордится тем, что сделал это во время пандемии, во время проблем с поставками.

Также он добавил, что у Nothing есть серьёзный конкурент, который атаковал компанию на уровне цепочек поставок, пытаясь заблокировать ей доступ к ключевым компонентам. Пэй заявил, что воспринимает это как знак уважения.

Стоит отметить, что 99-долларовые наушники ear (1) имеют такие функции как активное шумоподавление, беспроводная зарядка, защита от воды и др. Все эти функции можно найти в AirPods Pro стоимостью $249.