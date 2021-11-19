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Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

От бюджетных до самых дорогих
На портале DPReview вышла подборка пяти моделей фотоаппаратов на любой кошелёк.
Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

Эксперты DPReview предложили пять вариантов «беззеркалок», которые подойдут как начинающим, так и опытным фотографам. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Canon EOS M200

Лучшая беззеркальная камера в районе $500

Камера начального уровня со стильным дизайном. Понравится любителям фотографии и совсем новичкам. Здесь нет электронного видоискателя или рукоятки, однако по сравнению с более ранней моделью (М100) появилась функция съёмки видео в 4К и автофокус Eye Detect.

Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

2. Canon EOS M6 Mark II

Лучшая беззеркальная камера в районе $1000

Имеет практически все функции, которыми только может похвастаться камера этой ценовой категории. Отличается хорошей эргономикой, высоким качеством снимков (благодаря 32-мегапиксельной матрице APS-C), возможностью делать серию снимков со скоростью до 14 к/с. Кроме того, вы получите отличную систему автофокусировки Dual Pixel CMOS и поддержку полноформатного видео в 4K. А если приобретёте фотоаппарат вместе с объективом, то в комплект будет входить и электронный видоискатель.

Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

3. Fujifilm X-T4

Лучшая беззеркальная камера в районе $1500

Прекрасно справляется с фото- и видеосъёмкой, имеет функцию стабилизации изображения в теле. Позволяет быстро снимать всё что угодно: портреты, природу, спортивные мероприятия. Качество как видео (в том числе 4К/60 к/с), так и фото - на высшем уровне. Корпус камеры надёжно защищён от внешнего воздействия и имеет видоискатель, а также подвижный сенсорный экран.

Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

4. Canon EOS R6

Лучшая беззеркальная камера за $2000-$3000

Полнокадровая камера для энтузиастов. Разрешение матрицы у неё - всего 20 МП, хотя это не сильно влияет на качество снимков. Также здесь прекрасная система автофокусировки: её довольно легко настроить и она способна отслеживать объекты даже при 20 к/с. Фотоаппарат имеет и встроенную функцию стабилизации изображения. При желании его можно использовать и для записи видео: качество картинки хорошее, к тому же камера предлагает множество функций, связанных с видеосъёмкой.

Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

5. Canon EOS R5

Лучшая беззеркальная камера за $3000-$4000

Здесь можно найти практически все существующие функции. Это и полнокадровый датчик на 45 МП, и встроенная стабилизация изображения, и электронный видоискатель с высоким разрешением, и два слота для карт, и возможность съёмки видео в 8K. Может похвастаться модель также качеством сборки, удобным расположением элементов управления, серийной съёмкой со скоростью до 20 к/с и непрерывной автофокусировкой. Однако главная проблема камеры - нагрев.

Пять лучших беззеркальных камер 2021 года
Источник: DPReview
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