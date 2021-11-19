Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

Пять лучших беззеркальных камер 2021 годаОт бюджетных до самых дорогих
Эксперты DPReview предложили пять вариантов «беззеркалок», которые подойдут как начинающим, так и опытным фотографам. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Canon EOS M200
Лучшая беззеркальная камера в районе $500
Камера начального уровня со стильным дизайном. Понравится любителям фотографии и совсем новичкам. Здесь нет электронного видоискателя или рукоятки, однако по сравнению с более ранней моделью (М100) появилась функция съёмки видео в 4К и автофокус Eye Detect.
2. Canon EOS M6 Mark II
Лучшая беззеркальная камера в районе $1000
Имеет практически все функции, которыми только может похвастаться камера этой ценовой категории. Отличается хорошей эргономикой, высоким качеством снимков (благодаря 32-мегапиксельной матрице APS-C), возможностью делать серию снимков со скоростью до 14 к/с. Кроме того, вы получите отличную систему автофокусировки Dual Pixel CMOS и поддержку полноформатного видео в 4K. А если приобретёте фотоаппарат вместе с объективом, то в комплект будет входить и электронный видоискатель.
3. Fujifilm X-T4
Лучшая беззеркальная камера в районе $1500
Прекрасно справляется с фото- и видеосъёмкой, имеет функцию стабилизации изображения в теле. Позволяет быстро снимать всё что угодно: портреты, природу, спортивные мероприятия. Качество как видео (в том числе 4К/60 к/с), так и фото - на высшем уровне. Корпус камеры надёжно защищён от внешнего воздействия и имеет видоискатель, а также подвижный сенсорный экран.
4. Canon EOS R6
Лучшая беззеркальная камера за $2000-$3000
Полнокадровая камера для энтузиастов. Разрешение матрицы у неё - всего 20 МП, хотя это не сильно влияет на качество снимков. Также здесь прекрасная система автофокусировки: её довольно легко настроить и она способна отслеживать объекты даже при 20 к/с. Фотоаппарат имеет и встроенную функцию стабилизации изображения. При желании его можно использовать и для записи видео: качество картинки хорошее, к тому же камера предлагает множество функций, связанных с видеосъёмкой.
5. Canon EOS R5
Лучшая беззеркальная камера за $3000-$4000
Здесь можно найти практически все существующие функции. Это и полнокадровый датчик на 45 МП, и встроенная стабилизация изображения, и электронный видоискатель с высоким разрешением, и два слота для карт, и возможность съёмки видео в 8K. Может похвастаться модель также качеством сборки, удобным расположением элементов управления, серийной съёмкой со скоростью до 20 к/с и непрерывной автофокусировкой. Однако главная проблема камеры - нагрев.