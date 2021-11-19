Пять лучших беззеркальных камер 2021 года

Эксперты DPReview предложили пять вариантов «беззеркалок», которые подойдут как начинающим, так и опытным фотографам. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Canon EOS M200

Лучшая беззеркальная камера в районе $500

Камера начального уровня со стильным дизайном. Понравится любителям фотографии и совсем новичкам. Здесь нет электронного видоискателя или рукоятки, однако по сравнению с более ранней моделью (М100) появилась функция съёмки видео в 4К и автофокус Eye Detect.