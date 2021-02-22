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Сегодня в 17:22
Раскрыт дизайн новых TWS-наушников Sony с шумоподавлением
Модель WF-1000XM4
В сети появилось изображение предполагаемых новых TWS-наушников Sony с шумоподавлением. Утверждается, что их название — WF-1000XM4. Судя по всему, это фотография розничной коробки устройства.
Снимком поделился пользователь Reddit Key_Attention4766. Подпись к нему гласит, что это упаковка WF-1000XM4. По фото хорошо понятен дизайн новых наушников. Устройство Sony, скорее, похоже на конкурентные наушники Samsung, а не на AirPods. Лого Sony написано на новинке золотом, как и на полноразмерной модели WH-1000XM4.
Key_Attention4766
Также на наушнике видно элемент, который мог бы быть внешним микрофоном для функции шумоподавления.
К сожалению, эта информация пока не имеет подтверждения, поэтому к ней стоит отнесись со скепсисом. Лучше дождаться официального анонса компании.