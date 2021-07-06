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Раскрыта цена прозрачных беспроводных наушников с названием «Ничто»

За «Ничто» придётся отдать не так уж много
Компания Карла Пея, сооснователя OnePlus, Nothing готовится к выпуску своего первого продукта 27 июля. Это будут TWS-наушники. Уже сегодня стала известна их стоимость.
Раскрыта цена прозрачных беспроводных наушников с названием «Ничто»

Название компании можно перевести как «Ничто». Сама модель наушников будет именоваться не менее аскетично — ear (1). Сегодня Nothing объявила, что устройство получит поддержку активного шупомодавления и будет стоить всего €99/£99/$99.

К сожалению, достоверной информации о внешнем виде наушников нет. Видео, которое запостила Nothing, не говорит об этом ничего. Однако ранее Карл Пей показывал изображение наушников в прозрачном корпусе. Возможно, что он будет реализован в настоящей коммерческой модели.

Сообщается, что наушники будут продаваться преимущественно через интернете. С такой ценой они вполне могут снискать популярность.