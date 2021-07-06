Раскрыта цена прозрачных беспроводных наушников с названием «Ничто»За «Ничто» придётся отдать не так уж много
Название компании можно перевести как «Ничто». Сама модель наушников будет именоваться не менее аскетично — ear (1). Сегодня Nothing объявила, что устройство получит поддержку активного шупомодавления и будет стоить всего €99/£99/$99.
К сожалению, достоверной информации о внешнем виде наушников нет. Видео, которое запостила Nothing, не говорит об этом ничего. Однако ранее Карл Пей показывал изображение наушников в прозрачном корпусе. Возможно, что он будет реализован в настоящей коммерческой модели.
Tearing up the rulebook is never easy. We had to start from scratch and develop new processes to make our design a reality.— Nothing (@nothing) July 2, 2021
The #SoundOfChange arrives on 27 July. https://t.co/wtPaq6EHRC #ear1 pic.twitter.com/uh4zfNqtmG
Сообщается, что наушники будут продаваться преимущественно через интернете. С такой ценой они вполне могут снискать популярность.