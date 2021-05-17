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Сегодня в 16:31
Раскрыта стильная внешность новых беспроводных наушников Huawei
Они будто отлиты из металла
19 мая Huawei должна представить новые беспроводные наушники FreeBuds 4. В сети появились их фото.
На фото попали и сами наушники, и их зарядный футляр. Последний, скорее, матовый, а вот наушники получились глянцевыми. Устройство отделано под металл. Выглядит это всё довольно стильно.
Наушники имеют длинную ножку, такую же как у FreeBuds 3. Известно, что новинка должна стать автономнее своего предшественника. Обещают также, что носить наушники станет комфортнее, а качество звука улучшится.
Напомним, 19 мая Huawei также покажет ноутбук MateBook 16, детские умные часы Watch 4X, весы Body Fat Scale 3 Pro и роутер H6. А вот анонса смартфона Huawei P50 компания перенесла.