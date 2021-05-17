Раскрыта стильная внешность новых беспроводных наушников Huawei

Наушники имеют длинную ножку, такую же как у FreeBuds 3. Известно, что новинка должна стать автономнее своего предшественника. Обещают также, что носить наушники станет комфортнее, а качество звука улучшится.

Напомним, 19 мая Huawei также покажет ноутбук MateBook 16, детские умные часы Watch 4X, весы Body Fat Scale 3 Pro и роутер H6. А вот анонса смартфона Huawei P50 компания перенесла.