Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников Nothing

По рендеру видно, что наушники будут выполнены в минималистичном стиле. Они внутриканальные. Цвет корпуса у них белый. Возможно, в него встроены микрофоны для технологии активного шумоподавления.

Nothing Ear 1 представят 27 июля. Наушники оценены в $99, и это довольно низкая цена для такого устройства.