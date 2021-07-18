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Сегодня в 13:44

Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников Nothing

У них будет прозрачный чехол
Скоро на рынок выйдут первые беспроводные наушники от компании Карла Пея (Carl Pei), основателя OnePlus. Сегодня в сети опубликовали фото продукта.
Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников Nothing

Наушники называются Nothing Ear (1). Раньше считалось, что они будут прозрачными, однако новое изображение показывает, что прозрачным здесь окажется только кейс. Источник утверждает, что рендер был получено с сайта партнёра Nothing. Тем не менее его подлинность не подтверждена.

Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников Nothing

По рендеру видно, что наушники будут выполнены в минималистичном стиле. Они внутриканальные. Цвет корпуса у них белый. Возможно, в него встроены микрофоны для технологии активного шумоподавления.

Nothing Ear 1 представят 27 июля. Наушники оценены в $99, и это довольно низкая цена для такого устройства.