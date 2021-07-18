Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников Nothing

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Сегодня в 13:44
Раскрыта внешность необычных беспроводных наушников NothingУ них будет прозрачный чехол
Скоро на рынок выйдут первые беспроводные наушники от компании Карла Пея (Carl Pei), основателя OnePlus. Сегодня в сети опубликовали фото продукта.
Наушники называются Nothing Ear (1). Раньше считалось, что они будут прозрачными, однако новое изображение показывает, что прозрачным здесь окажется только кейс. Источник утверждает, что рендер был получено с сайта партнёра Nothing. Тем не менее его подлинность не подтверждена.
По рендеру видно, что наушники будут выполнены в минималистичном стиле. Они внутриканальные. Цвет корпуса у них белый. Возможно, в него встроены микрофоны для технологии активного шумоподавления.
Nothing Ear 1 представят 27 июля. Наушники оценены в $99, и это довольно низкая цена для такого устройства.