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Раскрыта внешность новых бюджетных наушников Xiaomi
Redmi AirDots 3
Скоро ожидается выход новых бюджетных беспроводных наушников Xiaomi Redmi AirDots 3. В сети появились подробности о них.
Источники сообщили, что наушники уже есть в списке поддерживаемых устройств фирменного голосового помощника Xiaomi Xiao AI. Это признак того, что Redmi AirDots 3 уже близки к выходу.
Также мы можем оценить внешний вид новинок:
В целом, дизайн наушников мало чем отличается от Redmi AirDots 2. Некоторые изменения есть на внешней части корпуса. Также на фото из сети AirDots 3 представлены в белом цвете, а не привычном чёрном.
Пока неясно, когда именно состоится презентация новинок. СМИ предполагают, что наушники могут анонсировать вместе с Redmi K40 или Redmi Note 10.