Раскрыта внешность новых бюджетных наушников Xiaomi

В целом, дизайн наушников мало чем отличается от Redmi AirDots 2. Некоторые изменения есть на внешней части корпуса. Также на фото из сети AirDots 3 представлены в белом цвете, а не привычном чёрном.

Пока неясно, когда именно состоится презентация новинок. СМИ предполагают, что наушники могут анонсировать вместе с Redmi K40 или Redmi Note 10.