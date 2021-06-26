Раскрыта внешность следующих беспроводных наушников Samsung

Наушники Buds2 будут поставляться с резиновыми насадками для пассивного шумоподавления. У каждого наушника будут два микрофона с внешней стороны. С внутренней будут коннекторы для зарядного кейса, а также сенсоры, обнаруживающие, надеты наушники на человеке или нет.

Samsung может представить новые наушники вместе с Galaxy Z Fold3 в августе 2021 года.