Раскрыта внешность следующих беспроводных наушников Samsung

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Сегодня в 15:36
Раскрыта внешность следующих беспроводных наушников SamsungGalaxy Buds2
В сеть слили изображения грядущих беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds2. Стало понятно, в каких расцветках они выйдут.
Судя по рендерам, Galaxy Buds2 будут похожи на Galaxy Buds Pro и выйдут как минимум в четырёх цветах — чёрном, пурпурном, зелёном и белом. Необычным будет цветовое оформление зарядного кейса: внутри он будет соответствовать цветом самим наушникам, а снаружи окажется белым. Также у кейса будет два светодиода.
Наушники Buds2 будут поставляться с резиновыми насадками для пассивного шумоподавления. У каждого наушника будут два микрофона с внешней стороны. С внутренней будут коннекторы для зарядного кейса, а также сенсоры, обнаруживающие, надеты наушники на человеке или нет.
Samsung может представить новые наушники вместе с Galaxy Z Fold3 в августе 2021 года.