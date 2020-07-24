Раскрыты цены новых наушников-«бобов» Samsung с шумоподавлением

В приложении нашли краткое руководство о том, как носить наушники непривычной формы. Благодаря этому стало известно, что устройством можно управлять прикосновениями. Сенсорные элементы управления, впрочем, можно отключить. Они по умолчанию настроены на настройку активного шумоподавления.

Издание WinFuture также сообщило, что Galaxy Buds Live будут стоить $169 (около 12 тысяч рублей по курсу). Наушники смогут работать 4,5 часа без подзарядки (без учёта кейса). У них будет три микрофона и 12-мм динамические драйверы.

Напомним, Samsung должна представить наушники 5 августа.