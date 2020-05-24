Раскрыты новшества будущих флагманских наушников Sony с шумоподавлением

Первая информация о наушниках под названием Sony WH-1000XM4 появилась в интернете ещё в марте. В сеть тогда слили фотографии устройства. Судя по изображениям, новые наушники внешне будут не слишком отличаться от старых.

Теперь свежую информацию нашли в коде приложения Headphone Connect 7.0.1. Как оказалось, Sony WH-1000XM4, в отличие от предыдущего поколения, смогут одновременно сопрягаться с двумя устройствами. Кроме того, наушники обзаведутся функцией Smart Talking, с помощью которой смогут автоматически определять голоса и в соответствии с этим изменять уровень шумоподавления.

Точная дата выпуска наушников пока неизвестна.